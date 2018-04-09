64 yaşında ‘vatan’ mesaisinde Tam 5 yıldır, okul, kışla ve üniversiteleri geziyor. Gelecek nesil ve askerlerin vatan ve millet bağlarını güçlendiriyor





BABASI ŞEHİT OLMUŞ

Erdoğmuş'un babası İsmet Erdoğmuş, 22 yaşında Kars Sarıkamış'ta şahadete yürümüş. Annesi 5 çocuğunu bin bir türlü zorlukla büyütmüş. Maddi imkansızlıklar nedeniyle okul çağında terzinin yanında çırak olarak çalışmaya başlayan gazi Erdoğmuş, hem annesine bakmış hem de kardeşlerini büyütmüş. Erdoğmuş, "Yiyecek bir parça ekmeğimiz bile yoktu, inanın hatırladığımda hala içimi acıtan şeyler yaşadık. Annem yokluktan ve o dönemin şartlarında hastanenin bahçesinde kanserden öldü. Onu yaşatamadım ancak kardeşlerimi büyüttüm" dedi.



'DEVLETİME BORÇLUYUM'

1974'te birliğiyle birlikte Kıbrıs harbine katılan Erdoğmuş, çatışmada yaralanarak gazi olmuş. "Anneme ölüm haberim gelmiş, haftalarca sedyede taşındım" diyen Erdoğmuş, "20 ay askerlik yaptım. 13 gün savaştığım Kıbrıs'ta sağ bacağım ve gözümden yaralandım. Gazi olduktan sonra devletimizin çeşitli imkânları ile hayata tutunduk. Bana iş verdiler, memur oldum. Kardeşlerimle birlikte devletimiz kol kanat gerdi bize, bu vatana, bu devlete borçluyum" diye konuştu.



KONFERANSLARI İLGİ GÖRÜYOR

Mehmet Erdoğmuş, ilk başta Kredi Yurtlar Müdürlüğü Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu'nun desteği ile başkentteki yurtlarda konferanslar yapmaya başlamış. 5 yılda binlerce üniversiteli gençle bir araya gelip, onlara bu toprakların nasıl kazanıldığını, hangi bedellerin ödendiğini anlatmış. Onun bu örnek çalışması ve oluşturduğu başarı Aile Bakanlığı'na ulaşınca devreye bakanlık ve nihayet Genel Kurmay girmiş. Gazi Erdoğmuş şimdi ilk, ortaokullar, liseler, üniversiteler, yurtlar hatta kışlalarda al bayrağımızı, vatanımızı, şehitlerin ve gazilerin büyük fedakarlıklarını anlatıyor. Konferansları büyük ilgi görüyor. "Yeni nesilden çok umutluyum" diyen gazinin tek isteği gençlere, kan dökülerek kazanılmış bu vatanın tarihinin anlatılması, al bayrağın sonsuza dek göklerde yaşatılması. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Mehmet Erdoğmuş, 64 yaşında Kıbrıs gazisi... 6 yaşında babasını şehit vermiş, annesi ve dört kardeşiyle hayata tutunmuş. Erdoğmuş, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda da gazi olarak devletine sahip çıkmış... Hikâyesi, kahramanlıkları ve yıllardır ülkemiz için yaptıkları hem ağlatan hem de alkışlatan türden. Küçük yaşta yetim kalınca ailesine destek olmak için çırak olarak işe başlamış, yıllarca yarı aç, yarı tok yaşamış. "Bizi devlet yaşattı, büyüttü, vefamı ödemek zorundayım" diyen gazi, şimdi Ankara başta birçok ile gidip, vatanın nasıl kazanıldığını anlatıyor, milli değerleri diriltiyor. Mehmet Erdoğmuş, ilk başta Kredi Yurtlar Müdürlüğü Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu'nun desteği ile başkentteki yurtlarda konferanslar vermeye başlamış. 5 yılda binlerce üniversiteli gençle bir araya gelip, onlara bu toprakların nasıl kazanıldığını, hangi bedellerin ödendiğini anlatmış.Erdoğmuş'unbabası İsmetErdoğmuş, 22yaşında KarsSarıkamış'ta şahadeteyürümüş. Annesi5 çocuğunu bin birtürlü zorlukla büyütmüş.Maddi imkansızlıklarnedeniyleokul çağında terzininyanında çırakolarak çalışmayabaşlayan gaziErdoğmuş, hemannesine bakmışhem dekardeşlerinibüyütmüş.Erdoğmuş,"Yiyecek bir parça ekmeğimizbile yoktu, inanın hatırladığımda halaiçimi acıtan şeyler yaşadık. Annem yokluktan veo dönemin şartlarında hastanenin bahçesinde kanserdenöldü. Onu yaşatamadım ancak kardeşlerimi büyüttüm" dedi.1974'te birliğiyle birlikte Kıbrıs harbine katılan Erdoğmuş, çatışmada yaralanarak gazi olmuş. "Anneme ölüm haberim gelmiş, haftalarca sedyede taşındım" diyen Erdoğmuş, "20 ay askerlik yaptım. 13 gün savaştığım Kıbrıs'ta sağ bacağım ve gözümden yaralandım. Gazi olduktan sonra devletimizin çeşitli imkânları ile hayata tutunduk. Bana iş verdiler, memur oldum. Kardeşlerimle birlikte devletimiz kol kanat gerdi bize, bu vatana, bu devlete borçluyum" diye konuştu.Mehmet Erdoğmuş, ilk başta Kredi Yurtlar Müdürlüğü Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu'nun desteği ile başkentteki yurtlarda konferanslar yapmaya başlamış. 5 yılda binlerce üniversiteli gençle bir araya gelip, onlara bu toprakların nasıl kazanıldığını, hangi bedellerin ödendiğini anlatmış. Onun bu örnek çalışması ve oluşturduğu başarı Aile Bakanlığı'na ulaşınca devreye bakanlık ve nihayet Genel Kurmay girmiş. Gazi Erdoğmuş şimdi ilk, ortaokullar, liseler, üniversiteler, yurtlar hatta kışlalarda al bayrağımızı, vatanımızı, şehitlerin ve gazilerin büyük fedakarlıklarını anlatıyor. Konferansları büyük ilgi görüyor. "Yeni nesilden çok umutluyum" diyen gazinin tek isteği gençlere, kan dökülerek kazanılmış bu vatanın tarihinin anlatılması, al bayrağın sonsuza dek göklerde yaşatılması.