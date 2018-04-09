64 yaşında ‘vatan’ mesaisinde

Mehmet Erdoğmuş, 64 yaşında Kıbrıs gazisi... 6 yaşında babasını şehit vermiş, annesi ve dört kardeşiyle hayata tutunmuş. Erdoğmuş, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda da gazi olarak devletine sahip çıkmış... Hikâyesi, kahramanlıkları ve yıllardır ülkemiz için yaptıkları hem ağlatan hem de alkışlatan türden. Küçük yaşta yetim kalınca ailesine destek olmak için çırak olarak işe başlamış, yıllarca yarı aç, yarı tok yaşamış. "Bizi devlet yaşattı, büyüttü, vefamı ödemek zorundayım" diyen gazi, şimdi Ankara
başta birçok ile gidip, vatanın nasıl kazanıldığını anlatıyor, milli değerleri diriltiyor. Mehmet Erdoğmuş, ilk başta Kredi Yurtlar Müdürlüğü Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu'nun desteği ile başkentteki yurtlarda konferanslar vermeye başlamış. 5 yılda binlerce üniversiteli gençle bir araya gelip, onlara bu toprakların nasıl kazanıldığını, hangi bedellerin ödendiğini anlatmış. BABASI ŞEHİT OLMUŞ
Erdoğmuş'un
babası İsmet
Erdoğmuş, 22
yaşında Kars
Sarıkamış'ta şahadete
yürümüş. Annesi
5 çocuğunu bin bir
türlü zorlukla büyütmüş.
Maddi imkansızlıklar
nedeniyle
okul çağında terzinin
yanında çırak
olarak çalışmaya
başlayan gazi
Erdoğmuş, hem
annesine bakmış
hem de
kardeşlerini
büyütmüş.
Erdoğmuş,
"Yiyecek bir parça ekmeğimiz
bile yoktu, inanın hatırladığımda hala
içimi acıtan şeyler yaşadık. Annem yokluktan ve
o dönemin şartlarında hastanenin bahçesinde kanserden
öldü. Onu yaşatamadım ancak kardeşlerimi büyüttüm" dedi. 'DEVLETİME BORÇLUYUM'
1974'te birliğiyle birlikte Kıbrıs harbine katılan Erdoğmuş, çatışmada yaralanarak gazi olmuş. "Anneme ölüm haberim gelmiş, haftalarca sedyede taşındım" diyen Erdoğmuş, "20 ay askerlik yaptım. 13 gün savaştığım Kıbrıs'ta sağ bacağım ve gözümden yaralandım. Gazi olduktan sonra devletimizin çeşitli imkânları ile hayata tutunduk. Bana iş verdiler, memur oldum. Kardeşlerimle birlikte devletimiz kol kanat gerdi bize, bu vatana, bu devlete borçluyum" diye konuştu. KONFERANSLARI İLGİ GÖRÜYOR
Mehmet Erdoğmuş, ilk başta Kredi Yurtlar Müdürlüğü Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu'nun desteği ile başkentteki yurtlarda konferanslar yapmaya başlamış. 5 yılda binlerce üniversiteli gençle bir araya gelip, onlara bu toprakların nasıl kazanıldığını, hangi bedellerin ödendiğini anlatmış. Onun bu örnek çalışması ve oluşturduğu başarı Aile Bakanlığı'na ulaşınca devreye bakanlık ve nihayet Genel Kurmay girmiş. Gazi Erdoğmuş şimdi ilk, ortaokullar, liseler, üniversiteler, yurtlar hatta kışlalarda al bayrağımızı, vatanımızı, şehitlerin ve gazilerin büyük fedakarlıklarını anlatıyor. Konferansları büyük ilgi görüyor. "Yeni nesilden çok umutluyum" diyen gazinin tek isteği gençlere, kan dökülerek kazanılmış bu vatanın tarihinin anlatılması, al bayrağın sonsuza dek göklerde yaşatılması.