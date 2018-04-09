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personeli, Yenimahalle havuzlarında eğitim alıyor

Giriş Tarihi: 9.4.2018
AFAD personeli, Yenimahalle havuzlarında eğitim alıyor
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () arama ve kurtarma teknisyenleri, Yenimahalle Belediyesi Bülent Ecevit Yüzme Havuzu'nda "Akarsuda ve Selde Arama Kurtarma Eğitimi" alıyor. Belediyenin ev sahipliğinde havuzda haftada bir gün, 7 saat eğitim alan 12 kişilik ekip, kurtarma çalışmaları yapıyor. Eğitimler kapsamında AFAD öğretmenleri Zafer Aksu, Hasan Berber ve Eğitim Yardımcısı Alper Demir, teknisyenlere suya alıştırma çalışması, kurtarma ekipmanlarını suda kullanma ve yaralıyı suda kurtarma teknikleri gibi eğitimler veriyorlar.
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AFAD personeli, Yenimahalle havuzlarında eğitim alıyor
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