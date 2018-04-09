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Ankaralı Robot Takımı’na Los Angeles’ta iki ödül birden

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Ankaralı Robot Takımı’na Los Angeles’ta iki ödül birden
ABD'nin Los Angeles kentinde 'nin FRC Robot takımı iki ödüle birden layık görüldü. Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nin FRC Robot takımı "3390 Anatolian Eaglebots", Bilimsel Teknolojinin İlham Vermesi ve Tanınması Vakfı (FIRST) tarafından 4-7 Nisan tarihleri arasında Lancaster bölgesinde düzenlenen robot yarışmalarında finalde yarıştı. Yarışmada Boinge, , Northrop Gunman, Lockheed Martin gibi destekçileri olan 36 takım arasından FIRST Vakfı tarafından verilen Takım Ruhu ödülünü almaya hak kazanan takım ayrıca şampiyonaya yeterlilik ödülünün de sahibi oldu. Takımın mentoru teknoloji ve tasarım öğretmeni Müfit Alkaya, her sene başarıların arttığını, takım ile gurur duyduğunu ve Türkiye'ye ödülle dönmekten mutlu olduklarını dile getirdi.
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