Başkentli hanımların kültür ve tarih gezisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hanımlar Lokalleri üyelerinin yıl boyu farklı kültür ve tarihleri tanıma imkânı elde ettiği kültür gezilerinin adresi bu kez Polatlı oldu. "Polatlı Sakarya
Savaşı Tarihi Alanları" adı altında düzenlenen gezide başkentli kadınlar, hem birbirleriyle kaynaşma hem de değişik kültür ve tarihleri daha yakından öğrenme şansını yakaladı. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi'nin verdiği tanıtım ve rehberlik hizmeti eşliğinde Polatlı'yı gezen hanımlar, hem geziden hem de birbirleriyle kurdukları dostluklardan dolayı mutlu olduklarını söylediler. Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleriyle gezen hanımlar, Sincan'daki Alagöz Karargah Müzesi ve Malıköy Tren İstasyonu Müzesi ile Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi, Sakarya Zaferi Anıtı, Duatepe Anıtı, Gordion Müzesi ve Midas'ın Tümülüsü'nü ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hanımlar Lokalleri üyelerinin katıldığı geziler yıl boyu devam edecek.