ANKARA İnanç Özgürlüğü Platformunca başkentte Filistin
'e destek gösterisi yapıldı. Platform üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Abdi İpekçi
Parkı'nda bir araya geldi. Üyeler burada "Kahrolsun İsrail" ve "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attı. İsrail'i protesto etmek için programa katılan ve gözlerini beyaz bir iple kapatan kadınlar ise yapılan zulme karşı dünyanın "Kör, sağır ve dilsiz" olduğu mesajını verdi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Abidin Özkan, 42 yıldır devam eden "Toprak Günü"nde Filistinliler'e, İsrail'in şiddet yoluyla müdahale ettiğini hatırlattı. Özkan, "Bu olaylar, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sessizliği, BM ve AB'nin sadra şifa olmayan itidal çağrıları ve emperyalist ABD'nin her zaman olduğu gibi siyonist çeteleri arkalayan açıklamaları arasında dünya gündeminde yer bulmadı" şeklinde konuştu.