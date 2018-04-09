Halkbank şampiyonluk için sahaya çıkacak

Efeler Ligi play-off final etabı üçüncü maçında Halkbank
, kendi sahasında Arkas Spor
'u 3-2 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti. Final serisinin dördüncü maçı, bugün Ankara
'da oynanacak. Halkbank bu karşılaşmayı da kazanması halinde üst üste 3'üncü kez şampiyon olacak. Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank ile Arkas Spor arasındaki 4'üncü maç, TVF Başkent Salonu'nda yapılacak. Müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Halkbank, karşılaşmayı kazanması durumunda ligde üst üste 3'üncü, toplamda ise 9'uncu kez mutlu sona ulaşacak. Seride eşitlik halinde ise şampiyon, 5'inci maçın ardından belli olacak. 'Taraftarlarımızla tek vücut halinde neler yapabileceğimizi gösterdik'
Başkent
temsilcisinin Kübalı oyuncusu Raydel Hierrezuelo ise "İyi bir takım, iyi bir camiayız. Taraftarlarımızla tek vücut olduğumuzda neler yapabileceğimizi bir kez daha gösterdik. Onları salona bekliyoruz. Halkbank son iki yıldır şampiyonluk kupasını Ankara dışında kaldırıyordu. Bu kez seyircimizle paylaşmak arzusundayız. Bizi desteklemeye devam etsinler" şeklinde görüş belirtti. 'Bu mutluluğu paylaşalım'
Halkbank Başantrenörü Slobodan Kovac da,
yaptığı açıklamada,
zor olsa da rakiplerini
3-2 yenerek
avantajı yakaladıklarını
belirtti. Kovac,
"Takımımız istediklerimizi
sahaya yansıttığı
sürece böyle heyecanı,
seyir zevki ve kalitesi
yüksek mücadeleler
sergileyip galibiyetler
alırız. Kazanıp şampiyon
olmak istiyoruz. Biz hazır
olacağız, taraftarımız da
gelirse mutluluğu paylaşır
ve çoğaltırız" diye konuştu.