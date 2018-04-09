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şampiyonluk için sahaya çıkacak

Efeler Ligi’nde ile arasındaki final serisinin 4’üncü maçı, bugün oynanacak. Seride 2-1 önde olan Halkbank, karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Halkbank şampiyonluk için sahaya çıkacak
Efeler Ligi play-off final etabı üçüncü maçında , kendi sahasında 'u 3-2 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti. Final serisinin dördüncü maçı, bugün 'da oynanacak. Halkbank bu karşılaşmayı da kazanması halinde üst üste 3'üncü kez şampiyon olacak. Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank ile Arkas Spor arasındaki 4'üncü maç, TVF Başkent Salonu'nda yapılacak. Müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Halkbank, karşılaşmayı kazanması durumunda ligde üst üste 3'üncü, toplamda ise 9'uncu kez mutlu sona ulaşacak. Seride eşitlik halinde ise şampiyon, 5'inci maçın ardından belli olacak.

'Taraftarlarımızla tek vücut halinde neler yapabileceğimizi gösterdik'
Başkent temsilcisinin Kübalı oyuncusu Raydel Hierrezuelo ise "İyi bir takım, iyi bir camiayız. Taraftarlarımızla tek vücut olduğumuzda neler yapabileceğimizi bir kez daha gösterdik. Onları salona bekliyoruz. Halkbank son iki yıldır şampiyonluk kupasını Ankara dışında kaldırıyordu. Bu kez seyircimizle paylaşmak arzusundayız. Bizi desteklemeye devam etsinler" şeklinde görüş belirtti.

'Bu mutluluğu paylaşalım'
Halkbank Başantrenörü Slobodan Kovac da, yaptığı açıklamada, zor olsa da rakiplerini 3-2 yenerek avantajı yakaladıklarını belirtti. Kovac, "Takımımız istediklerimizi sahaya yansıttığı sürece böyle heyecanı, seyir zevki ve kalitesi yüksek mücadeleler sergileyip galibiyetler alırız. Kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Biz hazır olacağız, taraftarımız da gelirse mutluluğu paylaşır ve çoğaltırız" diye konuştu.
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Halkbank şampiyonluk için sahaya çıkacak
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