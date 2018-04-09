Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Kızılcahamam üreten nesil için çalışıyor

Kızılcahamam üreten nesil için çalışıyor

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Kızılcahamam üreten nesil için çalışıyor
Kızılcahamam'da teknolojik anlamda üreten nesil kültürünü yaygınlaştırmak için başlatılan "Kızılcahamam Kodluyor" adlı proje hızla olgunlaşıyor. Projenin tüm okullarda yürütülmesi için her okuldan farklı branşlarda 20 öğretmen Kızılcahamam 32 saat sürecek olan Kodlamaya Giriş, Temel Elektronik ve Arduino Dersleri için bir araya geldi. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler okullarına döndüklerinde kendi dersleri için içerikler üretecek. Bu içerikler okullarda paylaşılarak her öğrencinin bundan yararlanması sağlanacak. Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş konu hakkında, "Öğrencilerimizi dijital bağımlı ve tüketen değil, üreten ve daha güzel bir dünya hazırlayan nesil olarak yetiştireceğiz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızılcahamam üreten nesil için çalışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN