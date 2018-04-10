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Alacağını istedi diye kurşun yağdırdı

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Alacağını istedi diye kurşun yağdırdı

ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA balıkçı (45), alacağı nedeniyle tartıştığı öğretmen M.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü, olaya müdahale etmeye çalışan 1 kişi de yaralandı. Olay, dün Mahallesi'nde meydana geldi. Şereflikoçhisar'da balıkçılık yapan Ertuğrul Öcalan, iddiaya göre, kendisine borcu olan Mehmetçik Ortaokulu'nda öğretmen M.Y.'den parasını istemek için evine gitti. Burada, Öcalan ile öğretmen arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Y., üzerinde bulunan tabancayla Ertuğrul Öcalan'ın göğsüne 5 kez ateş etti. Polis, şüpheli M.Y.'yi gözaltına aldı.

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Alacağını istedi diye kurşun yağdırdı
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