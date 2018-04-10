Alacağını istedi diye kurşun yağdırdı

ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA balıkçı Ertuğrul Öcalan (45), alacağı nedeniyle tartıştığı öğretmen M.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü, olaya müdahale etmeye çalışan 1 kişi de yaralandı. Olay, dün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Şereflikoçhisar'da balıkçılık yapan Ertuğrul Öcalan, iddiaya göre, kendisine borcu olan Mehmetçik Ortaokulu'nda öğretmen M.Y.'den parasını istemek için evine gitti. Burada, Öcalan ile öğretmen arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Y., üzerinde bulunan tabancayla Ertuğrul Öcalan'ın göğsüne 5 kez ateş etti. Polis, şüpheli M.Y.'yi gözaltına aldı.

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