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Başkan Ak’a başarı belgesi

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Başkan Ak’a başarı belgesi

Keçiören Belediye Başkanı 'a Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) tarafından "Kent Ekonomilerine Katkı Kategorisi ödülünü alan Ankara'ya kazandırdığı için Başarı Belgesi takdim edildi. Belediye Meclis Salonu'nda Meclis Üyeleri, Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) Yönetim Kurulu, Mütevelli Üyelerinin katıldığı programda MESVAK Başkanı Nurettin Konaklı Takdir ve Başarı Beraatını Başkan Ak'a takdim ederek, "Keçiören'in eski bağ evlerini restore ederek tarihi kimliğimizi koruyan, Gümüşdere Ihlamur Vadisi ile şehrin zenginliğini şehrin hizmetine sunan ve ilk mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanı'nı, en büyük spor salonu Spor Salonu'nu Keçiören'e kazandıran Başkanımız Mustafa Ak'a tüm Keçiörenli'ler adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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Başkan Ak’a başarı belgesi
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