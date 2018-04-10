Başkentin sorunları masaya yatırıldı

Ankaradanhaber.com haber sitesi düzenlediği yemek daveti ile birçok sivil toplum kuruluşu yöneticilerini ve iş dünyasından isimleri bir araya getirdi. Davette Ankara'nın sorunları konuşuldu. Sivil Toplum Kuruluşları yöneticileri ise yaptıkları konuşmalar ile birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Öz orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Arslan, Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Ankara Esnaf Sanaatkarlar Odaları Birliği Oda Başkanları,Din Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Kırşehirli Dernekler Fedarsyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar Kırıkkaleliler federasyonu başkanı Cemal Sertkaya, Ankara Kulübü Derneği Metin Özaslan, Gazeteci Yazar Serdar Arseven ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

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