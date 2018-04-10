Çocuk meclisi bilim turunda

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri Başkent'te devlet büyüklerini ziyaretlerine devam ediyor. Komisyonlarda ve Genel Kurul Toplantıları'nda almış oldukları tavsiye kararlarını gerçekleştirdikleri makam ziyaretlerinde "çocuk görüşü" olarak sunan Çocuk Meclisi üyelerinin bu seferki adresi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. 23. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik ile buluşarak, yakından takip ettikleri bilim dünyasındaki son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulundular. Ziyarewwtte Çocuk Meclisi'ni tanıtan kısa bir konuşma yapan Çocuk Meclisi Başkanı Buse Sert, Bakan Yardımcısı Çelik'e, "bilim ve teknoloji" alanında yapmış oldukları çalışmalar ile aldıkları karar ve önerileri içeren bir dosya iletti.

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