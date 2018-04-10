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’ndaki da 1 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Gölbaşı’ndaki kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara Çevre Yolu üzerinden istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir araç İncek mevkiinde Y.P. (26) yönetimindeki 06 ERJ 48 plakalı otomobile arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede da otomobil sürücüsü Y.P.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Aynı araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile yabancı plakalı aracın şoförü yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gölbaşı’ndaki kazada 1 kişi hayatını kaybetti
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