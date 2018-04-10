Tarım ve memur kentinden sanayi başkentine

GEÇMİŞTE memur, bürokrasi ve tarım kenti olarak adını duyuran Ankara, son dönemde eğitimden sağlığa, sanayiden bilim-teknolojiye kadar farklı alanlardaki atılımlarıyla tarihi bir dönüşüm yaşarken, 2023'e 5 kala ABD, Çin, İtalya, Almanya dâhil dünyanın dört bir yanına ürün ihraç eden kent haline geldi. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5'inci şehri olan ve ülke ekonomisinde yüzde 8,5'lik paya ulaşan Ankara'da, yurt dışına direkt uçuşların artırılması, uluslararası fuar alanının yapılması ve altyapı sorunlarının çözülmesiyle kentin dünya ölçeğindeki etkinliğinin güçleneceğine inanılıyor. Ankara'nın nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumunun 2017 yılı kayıtlarında 5 milyon 445 bin 26 kişi olarak yer aldı. Bu rakam, 2007 yılına göre kent nüfusunda yüzde 22'lik artışa işaret ediyor. Artan nüfusa paralel olarak başkentin ekonomik görünümü de zaman içinde büyük değişime uğradı. Siyasetin ve bürokrasinin başkenti Ankara, "memur ve tarım kenti kimliğine sanayi kenti unvanını da ekledi.

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