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Ustalar için söyledi

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Ustalar Karadeniz için söyledi

Yenimahallelilere muhteşem bir gece yaşatan "Ustalarla Hemşeri Geceleri" Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Abdullah Gündüz, sanat yönetmenliğini Mustafa Acar'ın yaptığı gecede , ve Giresun yörelerinden türküler konuk sanatçılar Özlem Güngör, İlhan Eş ve İbrahim Can tarafından yorumlandı. "Gelevera Deresi", "Oy Benim Sevdicegum" gibi birbirinden güzel türkülerin hep bir ağızdan söylendiği geceye, bir yandan dans ekibi oyunlarıyla eşlik ederken bir yandan da anlatılan yöresel fıkralar ve hikayeler de dinleyicileri kahkahaya boğdu. Başkanı Fethi Yaşar, "Bu akşam 'in sıcak insanlarının sıcak ezgilerini hep beraber dinleme imkanı bulacağız Kültür, sanat önemli. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak için spor merkezlerine, kültür merkezlerine ve etkinliklerimize davet ediyoruz" diye konuştu.

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Ustalar Karadeniz için söyledi
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