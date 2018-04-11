Başkan Tiryaki üniversite öğrencileriyle buluştu

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Kendisinin de İstanbul Siyasal mezunu olduğunu söyleyen Başkan Tiryaki, önce okul yılları ve mesleki yaşantısı hakkında kısa bilgi verdi. Başkan Tiryaki, "Yerel Yönetimlerde Değişim Yönetimi" başlıklı sunuma başlamadan önce öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerden mutlaka bir yabancı dili çok iyi öğrenmelerini isteyen Başkan Tiryaki, "Sizi mutlu eden şeylerin peşinden gidin" tavsiyesinde bulundu.

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