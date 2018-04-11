Başkentray’da geri sayım

Günlük 520 bin kişiye hizmet verecek Başkentray'ın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Nisan'da gerçekleştirilecek. Sincan- Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek. Başkentray ile banliyölerin Kayaş-Sincan arasında seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya, YHT'lerin Ankara-Sincan arasındaki seyahat süresi de 17 dakikadan 11 dakikaya düşecek.

1 YHT, 23 BANLİYÖ İSTASYONU

?Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturulması amaçlanan Başkentray Projesi kapsamında Ankara- Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edildi. Proje kapsamında ayrıca tamamı engelli vatandaşların da kullanımına uygun projelendirilen 1 YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımı tamamlandı. Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu.

"SİNCAN ÖZLEMLE BEKLİYORDU"

?Başkentray ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Başkentray projesinin, Sincan'ın özlemle beklediği bir proje olduğunu dile getirdi. Ercan, "Uzun süredir modernizasyon çalışması sürüyordu. İnşallah Cumhurbaşkanımızın da katılacağı merasimle açılacak. Başkentray ile 49 dakikada vatandaşlarımız Sincan'dan Kayaş'a gidebilecek. Metro konforunda ulaşım sağlanacak. Başkentray çok önemli bir ulaşım yükünü alacak. Sincan'ın yüzde 50'nin üzerinde ulaşım yükünü alacak" şeklinde konuştu.