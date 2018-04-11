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‘Böyle oynarsanız kesinlikle kümede kalırız’

Giriş Tarihi: 11.4.2018
‘Böyle oynarsanız kesinlikle kümede kalırız’

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı , galibiyeti sonrası futbolcuları soyunma odasında tebrik ettiğini söyledi. Murat Cavcav, 28. haftanın kapanış maçında lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından kadrodaki futbolculara güvendiğini daha önce de ifade ettiğini hatırlatarak, "Soyunma odasına gittim. Futbolcularla mutluluğumuzu paylaştık. Onlara 'Böyle oynarsanız kesinlikle kümede kalırız' dedim. Çok pozisyona girdik. Farklı da kazanabilirdik ama son dakikada gelen golle sahadan galip ayrıldık" diye konuştu.

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