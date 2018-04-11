Halkbank şampiyonluk kupasını aldı

Halkbank, Voleybol Efeler Ligi play-off final etabı 4. maçında Arkas Spor'u 3-1 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyon oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı. Halkbank'a şampiyonluk kupasını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Veli Ozan Çakır, madalyalarını ise TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu takdim etti. Şampiyonluk kupasını 9. kez müzesine götüren başkent temsilcisinde oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı. Kupayla şampiyonluk pozu veren voleybolcular, mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı. Ligi ikinci sırada tamamlayan Arkas Spor da törende madalya aldı.

FİNAL ETABININ 'EN'LERİ BELİRLENDİ

Şampiyonluk serisinin en iyi oyuncuları da belli oldu. En değerli oyuncu (MVP) Burutay Subaşı (Halkbank), en iyi pasör Raydel Hierrezuelo (Halkbank), en iyi smaçör Fernando Hernandez (Halkbank), en iyi orta oyuncu Mert Matic (Arkas Spor), en iyi libero Hasan Yeşilbudak (Halkbank) seçildi. En çok gelişme gösteren Türk oyuncuya verilen "Paidar Demir Özel Ödülü"nü ise Arkas Spor'dan Adis Lagumdzija kazandı.