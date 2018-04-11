Polise karanfil ve gül hediye ettiler

Başkentte Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 10 Nisan Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla ilçelerindeki polis merkezlerini ziyaret ederek çiçek takdim ettiler. Belediye Başkanı Ertürk, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, görevleri başındaki polislerin günlerini kutladı ve karanfil hediye etti. İlçe Emniyet Müdürü Yavuz Doğan'a da çiçek takdim eden Ertürk, ziyaretler sırasında polislerin günlerini kutlayarak, hizmetlerinden dolayı tüm ilçe halkı adına kendilerine teşekkür etti. Ertürk, 173 yıllık köklü bir maziye sahip olan Türk Polisinin ükemizde asayişin, huzurun, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunması için fedakarca faaliyet gösterdiğini söyledi. Ertürk, "Polis teşkilatımız, huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak özveri ve cesaretle bu görevi yerine getirmektedir. Kahramankazan'ın bir huzur kenti olmasında emniyet personelinin katkısı büyüktür. Vatandaş ile devlet arasında köprü kuran, miletimizin huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için özverili bir şekilde gece gündüz çalışan Türk polisi, görevlerini gelecekte de başarılı bir şekilde sürdürecektir. Türk milletinin huzur ve güvenliği için şehit ve gazi olan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm emniyet teşkilatı mensuplarının Polis Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu'yla birlikte, Gölbaşı Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarete ilçe mahalle muhtarları da eşlik etti. Ziyarette Baydar, Duruay ve Kuyucu, İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen'in ve emniyet mensuplarının "Polis Haftası"nı kutlayarak görevleri polislere 'gül' dağıttılar.

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