Pursaklarlı gençler ozanlarını tanıyor

Pursaklar Belediyesi'nin düzenlediği 'Gençlerimiz Ozanlarını Tanıyor' programıyla Celal Güzelses, Hacı Taşan, Mahzuni Şerif, Neşet Ertaş ve Aşık Veysel'in türküleri gençlere tanıtıldı. İki gün boyunca Pursaklar Belediyesi Selçuklu Kültür Merkezi ile Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde devam eden 'Gençlerimiz Ozanlarımızı Tanıyor' programında, Kültür Bakanlığı Devlet Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Özcan, ozanların türkülerini seslendirdi. Programlarda Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de gençleri yalnız bırakmadı. Ozanların Türkiye'nin önemli bir değeri olduğunu belirten Başkan Selçuk Çetin yaptığı konuşmada, "Değerlerimize sahip çıkıyor, gençlerimize ozanlarımızı tanıtıyoruz. Her geçen yıl kültür sanat faaliyetlerimizi daha da arttırıyoruz" dedi.

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