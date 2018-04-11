Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Pursaklarlı gençler ozanlarını tanıyor

Pursaklarlı gençler ozanlarını tanıyor

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Pursaklarlı gençler ozanlarını tanıyor

Pursaklar Belediyesi'nin düzenlediği 'Gençlerimiz Ozanlarını Tanıyor' programıyla Celal Güzelses, Hacı Taşan, Mahzuni Şerif, ve 'in türküleri gençlere tanıtıldı. İki gün boyunca Pursaklar Belediyesi Selçuklu Kültür Merkezi ile Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde devam eden 'Gençlerimiz Ozanlarımızı Tanıyor' programında, Kültür Bakanlığı Devlet Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Özcan, ozanların türkülerini seslendirdi. Programlarda Pursaklar Belediye Başkanı de gençleri yalnız bırakmadı. Ozanların 'nin önemli bir değeri olduğunu belirten Başkan Selçuk Çetin yaptığı konuşmada, "Değerlerimize sahip çıkıyor, gençlerimize ozanlarımızı tanıtıyoruz. Her geçen yıl kültür sanat faaliyetlerimizi daha da arttırıyoruz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pursaklarlı gençler ozanlarını tanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN