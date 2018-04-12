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’e ilgi giderek artıyor

Giriş Tarihi: 12.4.2018
BELTEK’e ilgi giderek artıyor
GAZİ Üniversitesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iş birliği ile Gazi Üniversitesi Merkez yerleşkesinde bulunan derslik, laboratuvar ve atölyelerinde yürütülen kursları, Ankaralılara mesleki eğitim vermeye devam ediyor. Binlerce kişinin başvurduğu kurslara ilgi her geçen gün artıyor. İki ve üç aylık dönemi kapsayan kurslarda verilen mesleki eğitimlerle binlerce kişi iş fırsatı elde ediyor.

YENİ DÖNEM 19 MART'TA BAŞLADI
1999 yılından bu yana yürütülen kurslarda bugüne kadar tam 57 dönem eğitim verildi. 19 Mart tarihinde başlayan ve halen sürmekte olan 58. Dönem kurslarında ise, Ağaç İşleri, Bilişim, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Enerji, Endüstriyel Tasarım, İletişim, İmalat, İnşaat, , Makine, Malzeme ve Metalürji, Matbaa, Otomotiv, Sağlık, Turizm, Ticaret ve Anne Üniversitesi ana başlıkları altında, 9 ana bölüm yaklaşık 150 farklı kurs programı ile meslek sahibi olmak isteyen veya bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza eğitimler veriliyor.
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BELTEK’e ilgi giderek artıyor
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