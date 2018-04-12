CEV Kupası’nda ikincilik Ziraat’in

Voleybolda Erkekler CEV Kupası
finali rövanş maçında Ziraat Bankası
, sahasında Rusya'nın Belogorie takımına 3-2 yenildi. Sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı da 3-0'lık sonuçla kazanan Rus temsilcisi, kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi. Tarihinde ilk kez CEV Kupası'nda final oynayan Ziraat Bankası ise ikinci oldu. Müsabakanın Yunan başhakemi Georgios Georgouleas ise karşılaşma sonrasında aktif hakemlik kariyerini sonlandırdı. Maçtan önce CEV Asbaşkanı Banu Can Schürman, hakem Georgouleas'a plaket verdi. Karşılaşmaya etkili başlayan Ziraat Bankası, rakibinin yaptığı hataları özellikle Antonov ile iyi değerlendirerek ilk teknik molaya 8-4 üstün girdi. Teknik mola sonrası toparlanan konuk ekip, Tetyukhin ve Nikolov'un sayılarıyla 6-2'lik seri bularak skora denge getirdi: 10-10. İYİ OYNADI AMA OLMADI
Ziraat Bankası'nın bloklarını yüksek yüzdeyle geçmeyi başaran Belogorie, 2. teknik molayı 16-14 önde geçen taraf oldu. Koray Şahin ile üst üste sayılar üreten Ziraat Bankası, oyunun kontrolünü eline alarak seti 25-21 üstün bitirdi ve 1-0 öne geçti. Belogorie, 2. teknik molaya ise 1 sayı farkla üstün girdi: 15-16. Ulaş Kıyak'ın servis turunda 22-21'lik skorla öne geçen Ziraat Bankası, Antonov'un sayılarıyla seti 26-24 aldı ve skoru 2-0'a taşıdı. 3. sette Belogorie, ilk teknik molaya 8-6 önde girdi. Rus ekibi, 2. teknik molayı da 3 sayı farkla 16-13 önde geçti. Ziraat Bankası ise 17-17'lik skorla dengeyi sağladı. Ziraat Bankası, Emre Savaş ve Kurek ile art arda sayılar kazanırken, Belogorie, Tetyukhin'in etkili oyunuyla seti 28-26 kazandı ve durumu 2-1'e getirdi. RUS EKİBİ SON SETTE BASTIRDI Karşılaşmanın
4. setine iyi giren
taraf konuk
Belogorie oldu.
Yaptığı bloklarla
üst üste sayılar
bulan Rus ekibi,
Ziraat Bankası'nın
servis hatalarını da
iyi değerlendirdi
ve ilk teknik molayı
8-6 üstün geçti.
Ziraat ise, bloklarda
başarı sağladı
ve skora (11-
11) denge getirdi
ancak Belogorie,
ikinci teknik molaya
da 16-15 önde
girdi. Rus ekibi,
seti 25-21 kazanarak
durumu
2-2'ye getirdi. 5.
seti 15-11, karşılaşmayı
da 3-2
kazandı. Erkekler
CEV Kupası'nı
kazanan Rus ekibi
Belogorie'ye kupasını
CEV Asbaşkanı
Banu Can
Schürman, madalyalarını
ise TVF
Asbaşkanı Alper
Sedat Aslandaş
verdi.