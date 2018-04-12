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’nda ikincilik Ziraat’in

Tarihinde ilk kez ’nda final oynayan kupayı rakip takıma hediye etti ama ikinci olma başarısını gösterdi

Giriş Tarihi: 12.4.2018
CEV Kupası’nda ikincilik Ziraat’in
Voleybolda Erkekler finali rövanş maçında , sahasında Rusya'nın Belogorie takımına 3-2 yenildi. Sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı da 3-0'lık sonuçla kazanan Rus temsilcisi, kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi. Tarihinde ilk kez CEV Kupası'nda final oynayan Ziraat Bankası ise ikinci oldu. Müsabakanın Yunan başhakemi Georgios Georgouleas ise karşılaşma sonrasında aktif hakemlik kariyerini sonlandırdı. Maçtan önce CEV Asbaşkanı Banu Can Schürman, hakem Georgouleas'a plaket verdi. Karşılaşmaya etkili başlayan Ziraat Bankası, rakibinin yaptığı hataları özellikle Antonov ile iyi değerlendirerek ilk teknik molaya 8-4 üstün girdi. Teknik mola sonrası toparlanan konuk ekip, Tetyukhin ve Nikolov'un sayılarıyla 6-2'lik seri bularak skora denge getirdi: 10-10.

İYİ OYNADI AMA OLMADI
Ziraat Bankası'nın bloklarını yüksek yüzdeyle geçmeyi başaran Belogorie, 2. teknik molayı 16-14 önde geçen taraf oldu. Koray Şahin ile üst üste sayılar üreten Ziraat Bankası, oyunun kontrolünü eline alarak seti 25-21 üstün bitirdi ve 1-0 öne geçti. Belogorie, 2. teknik molaya ise 1 sayı farkla üstün girdi: 15-16. Ulaş Kıyak'ın servis turunda 22-21'lik skorla öne geçen Ziraat Bankası, Antonov'un sayılarıyla seti 26-24 aldı ve skoru 2-0'a taşıdı. 3. sette Belogorie, ilk teknik molaya 8-6 önde girdi. Rus ekibi, 2. teknik molayı da 3 sayı farkla 16-13 önde geçti. Ziraat Bankası ise 17-17'lik skorla dengeyi sağladı. Ziraat Bankası, Emre Savaş ve Kurek ile art arda sayılar kazanırken, Belogorie, Tetyukhin'in etkili oyunuyla seti 28-26 kazandı ve durumu 2-1'e getirdi.

RUS EKİBİ SON SETTE BASTIRDI
Karşılaşmanın 4. setine iyi giren taraf konuk Belogorie oldu. Yaptığı bloklarla üst üste sayılar bulan Rus ekibi, Ziraat Bankası'nın servis hatalarını da iyi değerlendirdi ve ilk teknik molayı 8-6 üstün geçti. Ziraat ise, bloklarda başarı sağladı ve skora (11- 11) denge getirdi ancak Belogorie, ikinci teknik molaya da 16-15 önde girdi. Rus ekibi, seti 25-21 kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. 5. seti 15-11, karşılaşmayı da 3-2 kazandı. Erkekler CEV Kupası'nı kazanan Rus ekibi Belogorie'ye kupasını CEV Asbaşkanı Banu Can Schürman, madalyalarını ise TVF Asbaşkanı Alper Sedat Aslandaş verdi.
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CEV Kupası’nda ikincilik Ziraat’in
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