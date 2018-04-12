Cinnet getirdi intihar etti

MADDİ sorunlar yaşadığı iddia edilen genç adam cinnet geçirerek iş yerinde intihar etti. Olay Enerji Bakanlığı'nda meydana geldi. 35 yaşındaki taşeron işçisi Engin Ük
, 17'nci katta yangın merdiveninden atlayarak canına kıydı. Bedensel engelli olduğu öğrenilen Engin Ük'ün borçları nedeniyle bunalımda olduğu ve eşiyle sürekli tartıştığı öne sürüldü. Enerji Bakanlığı'nda yangın merdiveninden kendini boşluğa atan şahsın intihar öncesinde banka çalışanlarını tehdit ettiği ve tartıştığı da ileri sürüldü.