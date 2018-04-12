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da patlama sesi paniğe neden oldu

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Metroda patlama sesi paniğe neden oldu
Yenimahalle Hastane istasyonunda yolcu almak için duran trenin elektrik panosunda kısa devre oluştu. Panodan çıkan kıvılcımla birlikle ufak çaplı bir patlama sesi de duyuldu. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda sağlık ekipleri, istasyon önünde hazır bekletildi. Kısa süreli bir duraksamanın ardından metro seferleri olağan seyrine döndü. , Twitter mesajında, patlamanın elektrik panosundan kaynaklandığını belirtirken, Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise trende yüksek gerilimden dolayı kontaktörlerin "açtırma" yaptığı, emniyet ünitesi kontaktörlerinin de bu esnada açılarak devreye girdiği belirtildi.
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Metroda patlama sesi paniğe neden oldu
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