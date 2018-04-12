Metroda patlama sesi paniğe neden oldu

Yenimahalle Hastane metro
istasyonunda yolcu almak için duran trenin elektrik panosunda kısa devre oluştu. Panodan çıkan kıvılcımla birlikle ufak çaplı bir patlama sesi de duyuldu. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda sağlık ekipleri, istasyon önünde hazır bekletildi. Kısa süreli bir duraksamanın ardından metro seferleri olağan seyrine döndü. Vali Ercan Topaca
, Twitter mesajında, patlamanın elektrik panosundan kaynaklandığını belirtirken, Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise trende yüksek gerilimden dolayı kontaktörlerin "açtırma" yaptığı, emniyet ünitesi kontaktörlerinin de bu esnada açılarak devreye girdiği belirtildi.