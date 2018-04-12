Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Sincan Belediyesi engellilerin yanında

engellilerin yanında

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Sincan Belediyesi engellilerin yanında
engellilerin yaşamını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Belediye, bu kez de vatandaşlara akülü tekerlekli araçlarını şarj etme olanağı sunuyor. "Engelli Araç Şarj İstasyonları" ilçenin 5 farklı noktasına yerleştirildi. İstasyonlar Sincan Belediyesi binası önü, Lale Meydanı, Yenikent Meydanı, Temelli Meydanı ve Devlet hastanesi içinde ücretsiz hizmet veriyor. İstasyonda üç adet akülü sandalyeyi aynı anda şarj edebilecek şarj ünitesi mevcut. Şarj ünitelerinin çıkışları oluşabilecek kısa devrelere karşı da korumalı. Ekran sayesinde vatandaşlar araçlarını şarj ederken sıkılmıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sincan Belediyesi engellilerin yanında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN