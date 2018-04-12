Sincan Belediyesi engellilerin yanında

SİNCAN Belediyesi
engellilerin yaşamını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Belediye, bu kez de vatandaşlara akülü tekerlekli araçlarını şarj etme olanağı sunuyor. "Engelli Araç Şarj İstasyonları" ilçenin 5 farklı noktasına yerleştirildi. İstasyonlar Sincan Belediyesi binası önü, Lale Meydanı, Yenikent Meydanı, Temelli Meydanı ve Devlet hastanesi içinde ücretsiz hizmet veriyor. İstasyonda üç adet akülü sandalyeyi aynı anda şarj edebilecek şarj ünitesi mevcut. Şarj ünitelerinin çıkışları oluşabilecek kısa devrelere karşı da korumalı. Ekran sayesinde vatandaşlar araçlarını şarj ederken sıkılmıyor.