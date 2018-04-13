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Ata’nın evinde

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Çocuklar Ata’nın evinde
Etimesgut Belediyesi'nin Atatürk Evi ve Müzesi'ni her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor. Atatürk'ün ve annesi Zübeyde Hanım'ın balmumu heykelleriyle Atatürk'ün kıyafetleri ve döneme ait birçok vesikanın sergilendiği müzenin son ziyaretçileri, Sincan Fatih Anaokulu minikleriydi. , önce ulu Önder Atatürk'ün ve annesinin balmumu heykellerini dikkatle incelediler. Atatürk'ün ve Zübeyde Hanım'ın heykellerine öpücük atan minikler, 'Yurdumuzu düşmanlardan kurtardığın için teşekkür ederiz" dediler. Atatürk'ün giydiği elbiselerin replikaları da çocukların dikkatini çekti. Aralarında 'Atatürk ne kadar güzel giyiniyormuş' diyen minikler, Zaferi'nin animasyon filmini de izlediler.
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