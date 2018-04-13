Çocuklar Ata’nın evinde

Etimesgut Belediyesi'nin Atatürk Evi ve Müzesi'ni her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor. Atatürk'ün ve annesi Zübeyde Hanım'ın balmumu heykelleriyle Atatürk'ün kıyafetleri ve döneme ait birçok vesikanın sergilendiği müzenin son ziyaretçileri, Sincan Fatih Anaokulu minikleriydi. Çocuklar
, önce ulu Önder Atatürk'ün ve annesinin balmumu heykellerini dikkatle incelediler. Atatürk'ün ve Zübeyde Hanım'ın heykellerine öpücük atan minikler, 'Yurdumuzu düşmanlardan kurtardığın için teşekkür ederiz" dediler. Atatürk'ün giydiği elbiselerin replikaları da çocukların dikkatini çekti. Aralarında 'Atatürk ne kadar güzel giyiniyormuş' diyen minikler, Çanakkale
Zaferi'nin animasyon filmini de izlediler.