Dünya gençlerinin geri dönüşüm mesajı

Keçiören Belediyesi'nin Dünyayı Yeşil Yapalım Projesi'nde (Make The World Green), Erasmus Plus kapsamında bulunan 36 üniversiteli genç geri dönüşüm malzemeleriyle kendi ülkelerine özgü yerlerin minyatürlerini yaptı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da minyatürleri inceledi. Belediye önünde gerçekleşen etkinlikte Bulgaristan'ın Tsarevets Kalesi, Bosna- Hersek'in Mostar Köprüsü, Makedonya'nın Manastır şehrinde yer alan saat kulesi, dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile sporda başarılı Sırbistan'ın basket potası, Türkiye'nin Kız Kulesi, İspanya'nın Alcazar Of Segovia şehrindeki kale ve su kanalları, Arnavutluk'un Politeknik Üniversite binası geri dönüşüm malzemeleri ile yapılarak sergilendi. Başkan Ak geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan stantları ziyaret ederek gençlerle bir süre sohbet etti. Gençlerin geri dönüşüm malzemelerini kullanarak oluşturdukları müzik grubunun ritimlerine Başkan Ak da tempo tutarak eşlik etti.