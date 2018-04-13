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’de trafik kazası: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Keçiören’de trafik kazası: 4 yaralı
'DE bir otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 81 AN 932 plakalı otomobil, Atapark ile Gaziler caddelerinin kesişiminde F.Ö'nün kullandığı 06 MCB 80 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası F.Ö. ile aynı araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. 81 AN 932 plakalı otomobilin sürücüsü ise kaçtı. Olayın ardından araçta ayağı sıkışan bir kişi, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Keçiören’de trafik kazası: 4 yaralı
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