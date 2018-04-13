‘Play-off stresi istemiyoruz’

Spor Toto 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü
'nün kulüp Futbol Şube Sorumlusu Ercan Soydaş, sezona şampiyonluk parolasıyla başladıklarını ve play-off stresini yaşamadan Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Soydaş, yaptığı açıklamada, MKE Ankara
gücü'nün her zaman hedefini en üst lig olarak belirlediğinin altını çizerek, "Bu sezon hakem hataları çok yaşandı. Adaletli maçlar olsaydı, eminim biz şu anda Süper Lig'e çıkmayı garantilemiştik. Yönetim olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımızın yanındayız" dedi. Gerek teknik heyet gerekse de futbolcuların iyi niyetli mücadele ettiğini dile getiren Soydaş, "Kalan maçlarımıza da sezon başından beri olduğu gibi kazanmak için çıkacağız. Bizim hiçbir zaman bunun dışında bir planımız olmadı. Sezon sonunda Süper Lig'e çıkarak bu camiaya hak ettiği mutluluğu yaşatmak istiyoruz. İki yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşayarak taraftarlarımızı gururlandırma hedefindeyiz" diye konuştu. Kaybettikleri maçlarda bile mücadeleden ve futbolcuların sergilediği karakterli duruştan memnun olduklarını dile getiren Soydaş, şöyle devam etti: "Süper Lig'e kesinlikle çıkacağız. Bu hedefimizden hiç ama hiç sapmadık. Başkanımızdan kulüpteki çaycı arkadaşımıza kadar herkes şampiyonluğa inanıyor. Yönetim Kurulu
üyeleri antrenmanlarda bile takımı hiç yalnız bırakmıyor. Tüm antrenmanlarda hatta tüm deplasmanlarda yönetim olarak takımımızın yanında yer alıyoruz. Hedefimiz, play-off stresini yaşamadan
Süper Lig'e çıkmak." "KARTAL ÇOK KARİYERLİ..."
Soydaş, teknik direktörleri İsmail Kartal hakkında da, "Çok kariyerli ve çalışkan bir insan, tüm mesaisini kulübe veriyor" ifadelerini kullandı. Kartal'ın her zaman Türk futbolunda bulunması gereken bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Soydaş, "Kartal, kulüp binasındaki eksiklerle bile bire bir ilgilenip sıkıntıları çözmek için çabalıyor. İsmail Kartal'ı takımın başına getirmekle çok doğru bir tercih yapmışız. Yönetim ve takım arasında köprü olabilen bir teknik adam" değerlendirmesinde bulundu. "BAŞKANIMIZA PASSOLİG KARTI SORULDU" S
oydaş, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynadıkları Denizlispor maçında çıkan olaylar sonrasında sarı-lacivertli yöneticilere verilen cezaların fazla olduğunu savundu. Verilen cezalar sonrasında ortaya "Sanki Ankaragücü yetkilileri kendi arasında kavga etmiş" gibi bir durum çıktığının altını çizen Soydaş, şunları aktardı: "Yönetim olarak hepimiz maçtaydık ve yaşananlara bizzat tanık olduk. Daha karşılaşma başlamadan başkanımıza ve bize olumsuz davranışlarda bulunuldu. Örneğin başkanımıza Passolig kartı soruldu, kapılar kapatıldı ve dışarıda bekletildik. Biz Ankara'daki maçların hiçbirinde rakip yöneticilere böyle davranmadık. Aksine hepsini çok iyi ağırlıyoruz. Cezaların çok olduğunu düşünüyoruz ve gerekli itirazlarımızı yaptık" ifadelerini kullandı. FUTBOLCULARIN MORALİ YERİNDE
SPOR Toto 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak olan MKE Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarına Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınma koşusu yapıldı. Pas koordinasyon çalışması yapan sarı-lacivertliler, daha sonra dar alanda minyatür kalede maç yaptı. Son bölümde 11'e 11 çift kale maç yapıldı. Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan kaleciler ise daha sonra koordinasyon çalışması yaptı. Futbolcuların antrenman esnasında hayli moralli olduğu gözlendi. Antrenmanın bir bölümünü Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner
ve Yönetim Kurulu üyeleri de saha kenarından takip etti. MKE Ankaragücü, yapacağı antrenmanın ardından hava yolu ile İstanbul
'a geçecek ve çalışmalarına bu şehirde devam edecek.