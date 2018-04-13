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Şoföre gücendi okuryazar oldu

Bindiği dolmuşun sürücüsüne nereye gittiğini soran ve aldığı ‘Teyze önündeki yazıyı görmüyor musun?’ yanıtına gücenen 75 yaşındaki , kursa giderek okuma yazma öğrendi

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Şoföre gücendi okuryazar oldu
Çubuk'ta dolmuş sürücüsüne, nereye gittiğini sorduğunda aldığı, "Teyze önündeki yazıyı görmüyor musun?" yanıtına içerleyen 75 yaşındaki , kursa katılarak okuryazar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi 'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Çubuk'ta açılan kursa katılan 8 çocuk ve 25 torun sahibi Gürses, azmiyle diğer kursiyerlere örnek oluyor. Gürses, yetim büyüdüğünü, bu nedenle de okula gidemediğini söyledi.

'KENDİ KENDİME SÖZ VERDİM'
Yaşadığı tatsız bir diyaloğun etkisiyle okuma yazma öğrenmeye karar verdiğini belirten Gürses, "Babamı hiç görmedim, üvey baba yanında büyüdüm. O nedenle de hiç okula gitmedim, çocukluğumda hayvan güttüm. Daha sonra da evlendik ve bu zamana kadar çocuklarla uğraştık. Ömrümüz yoklukla, mücadeleyle geçti." dedi. Kızının evine gitmek isterken bindiği dolmuşun sürücüsüne, 'Yavrum bu dolmuş nereye gidiyor?' diye sorduğunu, şoförün de 'Teyze önündeki yazıyı görmüyor musun?' diye kendisine çıkıştığını anlatan Gürses, şöyle devam etti: "O günden sonra kendi kendime okumayı öğreneceğim diye söz verdim. gelerek müracaat ettim. Kurs açılınca çağırdılar. Allah razı olsun çok memnunum. Kısa sürede okuma yazmayı öğrendik. En azından adımı yazmayı ve okumayı öğrendim. Dolmuş ve otobüslerin üzerindeki yazıları okuyabileceğim. Artık kimseye ihtiyacım kalmadı.

'ÇOCUK GİBİ HEYECANLIYIZ'
Kursun sonraki basamaklarla sürmesini isteyen Gürses, "Kursa katılan tüm arkadaşlarımızla birlikte okumak için istekli ve hevesliyiz. Buraya gelirken çocuklar gibi heyecanlıyız. Bu kurs bizim için faydalı oldu, bütün işlerimizde kolaylık sağladı. Biz kursların yeni aşamalarıyla devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.
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Şoföre gücendi okuryazar oldu
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