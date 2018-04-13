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Yolculara kızdı otobüsten indi

Butona basılmasına rağmen yolcu inmemesine sinirlenen şoförü, sigara molası verdi. Şoför, kendisini uyaran bir yolcuyla ise yaka paça birbirine girdi. EGO konuyla ilgili jet soruşturma başlattı

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
Yolculara kızdı otobüsten indi
Olay, 10 Nisan Salı günü saat 17.00 sıralarında Pursaklar'da meydana geldi. İddiaya göre Çubuk'taki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden hareket eden 486 numaralı otobüsün şoförü Pursaklar istikametinde ilerlerken 4 ayrı durakta durdu. Yolcu indirmek için otobüsün kapılarını açan şoför, 4 durakta da inen olmayınca sinirlendi. Otobüs içerisindeki yolcuları uyaran şoför, "Butona kim basıyorsa basmasın" diyerek bağırdı. Öfkesi dinmeyen şoför bunun üzerine otobüsü durdurarak aşağı indi. Kendisine sigara molası veren şoför, bir müddet burada sigarasını içmeye devam etti.

ŞİKÂYETTE BULUNDULAR
Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan yolcuların şaşkın bakışları arasında sigarasını içen şoför, vatandaşların gösterdiği tepkilere de aldırış etmedi. Bu sırada araçtan inen bir yolcu ise şoför ile tartışmaya başladı. Yolcunun uyarılarına aldırış etmeyen şoför, sigarasını içmeye devam etti. Tartışmanın büyümesi ile yolcu ve şoför kavga etmeye başladı. Birbirlerinin boğazına sarıldığı iddia edilen şoförle yolcu arasındaki tartışma otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Vatandaşlar konu ile ilgili 'ne bağlı Mavi Masa'ya şikâyette bulundu.

KİMSE BUTONA BASMADI
Vatandaşlar tarafından Büyükşehir'e yapılan şikâyette, "Ne zamandan beri EGO şoförleri yolcu taşıma esnasında araçtan inip sigara molası verebiliyor?" ifadelerini kullandı. Vatandaşların yaptığı şikâyetin ardından EGO Genel Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. Otobüs içerisindeki kamera kayıtlarını incelemeye alan EGO yetkililerinin hazırlayacağı raporun ardından şoför hakkında ne gibi bir işlem yapılacağına karar verilecek. SABAH 'ya konuşan ve ismini vermek istemeyen bir yolcu, "Butona basan yolcu yoktu. Muhtemelen teknik bir arızadan dolayı bunlar yaşandı" açıklamasında bulundu.
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Yolculara kızdı otobüsten indi
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