Ankara ve çevresi için ‘Yenilik Stratejisi

ANKARA Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan "Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi" (ABYS) çalışmaları kapsamında 1. Danışma Kurulu toplantısı Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ABYS kapsamında şu ana kadar yapılan çalışmalar ve elde edilen bulguların anlatıldığı sunum yapıldı. Sunumda ABYS'nin amacı; potansiyelleri doğrultusunda; araştırma, teknolojik gelişim ve yeniliğin geliştirilerek, Ankara'nın ulusal ve uluslararası mukayeseli üstünlükleri bağlamında öncelikli alanlarını belirlemeye yönelik stratejiler oluşturmak olarak açıklandı.

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