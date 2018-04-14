ATO seçimlerine güvenlik tedbiri

Ankara Valiliği, bugün ATO Congresim'da yapılacak Ankara Ticaret Odası seçimlerinde alınacak güvenlik tedbirlerini açıkladı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Ankara Ticaret Odası mensuplarının huzur ve güven ortamı içinde oylarını kullanabilmeleri için, ATO Congresium Binası ve çevresinde, seçime katılarak oy kullanacak ATO üyeleri veya temsilcilerin, geçerli kimlik belgelerini ve temsil yetkisini gösteren belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Kimlik belgesi ve yetki belgesi olmayan kişiler, sandık alanı içine alınmayacak" denildi.

BUGÜN NELER OLDU