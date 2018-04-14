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seçimlerine güvenlik tedbiri

Giriş Tarihi: 14.4.2018

Valiliği, bugün Congresim'da yapılacak seçimlerinde alınacak güvenlik tedbirlerini açıkladı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Ankara Ticaret Odası mensuplarının huzur ve güven ortamı içinde oylarını kullanabilmeleri için, ATO Congresium Binası ve çevresinde, seçime katılarak oy kullanacak ATO üyeleri veya temsilcilerin, geçerli kimlik belgelerini ve temsil yetkisini gösteren belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Kimlik belgesi ve yetki belgesi olmayan kişiler, sandık alanı içine alınmayacak" denildi.

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ATO seçimlerine güvenlik tedbiri
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