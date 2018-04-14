Gaziye vefa karşılıksız kalmadı

Başkentte bir özel halk otobüsünde gaziye verilen değer duygulandırdı. Hafta sonu trafiğin en yoğun ve kalabalık olduğu saatte otobüse binen yaşlı bir gazi, gördüğü hürmet karşısında gururlandı ve ona iyi davranan şoförle muavini unutmadı. İletişim bilgilerini aldığı şoföre, "Yaptığınız iyiliği karşılıksız bırakmayacağım" diyen 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi, emekli kıdemli Albay Recep Ertan Demirbaş durumu yetkililere bildirdi ve plaket töreni düzenlendi.

"GAZİMİZE YER VERELİM" DEDİ

?Uzuvlarını vatan toprağı için çekinmeden feda eden, "Gerekirse şimdi bile savaşa giderim" diyen kahraman gaziler kendilerine verilen hürmeti karşılıksız bırakmıyor. 28 Mart'ta Ankara'da 415 numaralı Yeşiltepe-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı seferi yapan 06 GA 5020 plakalı Özel Halk Otobüsü şoförü Abdurrahman Yusufoğlu, Kuğulupark durağında Kıbrıs ve güneydoğu gazisi emekli kıdemli Albay Demirbaş'ı yolcu olarak aldı. Gazi Demirbaş, gazi kimlik kartını gösterdiği an beklemediği bir ilgiyle karşılaştı. Gazi kimliğini gören şoför Abdurrahman Yusufoğlu, muavin Samet Çiçek'e seslendi. Muavin Çiçek, ön koltukta oturan yolculara, "Gazimize yer verelim lütfen koltuğu boşaltır mısınız?" diye seslenince yolcular derhal yaşlı gaziye yer verdi. Gördüğü saygı ve hürmetten dolayı bir hayli gururlanıp mutlu olan gazi Demirbaş yapılan iyiliği karşılıksız bırakmama sözü verdi. Gaziyi gideceği yere bırakan ve durak dışında indiren şoför ve muavin herkesin takdirini aldı.

"TÜM GAZİLER ADINA KUCAKLIYORUM"

?O gün yaşadığı duygu dolu anları SABAH Ankara'ya anlatan gazi Demirbaş, bu davranışın herkese örnek olmasını temenni etti. Otobüs şoförlerine minnet duyduğunu belirten gazi Demirbaş, "Bizleri işimize okula, hastaneye gideceği her yere sabahın erken saatlerinden başlayarak gece geç vakitlere kadar kahramanca, dikkatlice, titiz, kaza bela vermeden ve saygılıca hizmet eden, canımızı seve seve emanet ettiğimiz değerli şoför ve görevli arkadaşlarım sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bir gazisi olarak tüm gaziler adına yürekten kucaklıyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız… Biz gazilere yürekten davranmanız inanın bizlerde, 'İyi ki gazi olmuşum. Benim değerimi, kıymetimi herkes takdir ediyor' düşüncesi yaratmasına vesile oluyor. Gaziler adına tekrar tekrar teşekkür ederim" dedi. Gördüğü ilgiden duygulanan Demirbaş, Yusufoğlu'nun ödüllendirilmesi için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuru yaptı. Ankara Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, incelenen dilekçe sonrasında şoförün ödüllendirilmesine karar verdi. Gazi Demirbaş, şoför Yusufoğlu ve muavin Çiçek bir kez daha bir araya gelerek duygu dolu anlar yaşadı. Demirbaş, şoför ve muavine Türk bayrağı rozeti takarak tekrar teşekkür etti. Ankara Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, şoför ve muavine çeyrek altın takarken, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetler Şubesi İl Müdür Yardımcı Yavuz da çeşitli hediyeler takdim etti. Şoför Yusufoğlu, "Gazilerimiz her zaman bizim başımızın tacıdır. Yeğenim de 2003'te Şırnak'ta şehit oldu" dedi.

'ONLARA HER ZAMAN HASSAS DAVRANIYORUZ'

Şoför Yusufoğlu, 1983 yılından beri mesleğini yaptığını dile getirerek, "Yeğenim 2003'te Şırnak'ta şehit oldu şehit ve gazi yakınlarına her zaman hassas davranıyoruz, onlar sayesinde huzur içindeyiz" diye konuştu. Gaziler ayakta gitmemeli diyen muavin Samet Çiçek ise, "Araç çok kalabalıktı gazimiz de ayakta zor duruyordu, kimlik kartını görünce harekete geçtik. Benim tek yaptığım şey ona yer vermek oldu. Gazimiz, 'Abartmaya gerek yok evladım, giderim' dedi. Ama biz de 'Gaziler ayakta gitmez' dedik. Ön koltukta oturanlar yer verdi" dedi.