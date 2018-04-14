Gerede’den çifte kazanç

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında toplandı. Büyükşehir, ASKİ ve EGO'nun 2017 Faaliyet Raporları'nın görüşüldüğü toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da katıldı. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da yer aldığı toplantıda CHP, MHP ve BBP'li meclis üyeleri rapora yönelik eleştirilerini ve beklentilerini dile getirdi. Ankapark, Ulus Tarihi Kent Projesi, fuar alanı, ulaşım ve imar gibi konulara yönelik sorulan sorulara Başkan Tuna kürsüye çıkarak tek tek cevap verdi.

"KURUYAN AĞAÇLAR DİKİM HATASI"

?Başkan Tuna bazı bölgelerde ağaçların kuruduğuna yönelik eleştirilere, "Daha yağışlar henüz bitmedi. Dolayısıyla kış mevsiminde de ben ağaç sulandığını hiç görmedim. O kuruyan ağaçlar dikim hatasından dolayıdır. Firma o ağaçların yenisini getirip dikecektir" diyerek yanıt verirken Ulus projesi ile ilgili ise, "Proje ile ilgili çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Burayla ilgili muhtelif mahkeme kararları var. Hukuki süreçler devam ediyor" dedi.

"19 MAYIS STADI YAZIN YIKILACAK"

?Tuna, Akyurt fuarıyla ilgili de, "İhale çalışmaları devam ediyor. Firmaların yeterlilik teklifleri alındı. Yeterli görülen firmalardan da fiyat teklifleri alınacak" diye konuştu. 19 Mayıs Stadı'nın yıkılması ile ilgili de konuşan Tuna, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu sezonun tamamlanmasıyla birlikte yazın stadı yıkarak hemen hızlı bir şekilde yenisini yapmak için çalışma yapacak. Sayın Bakanımız da bu konuyu yakından takip ediyor. Eryaman'daki stadında inşallah bayramdan sonra yeni sezondan önce tamamlanması öngörülüyor" görüşünü belirtti. Ankara'nın suyuyla ilgili soruları da cevaplayan Tuna, "Gerede Projemiz de yıl sonuna doğru tamamlanıyor. Kesikköprü'den su ihtiyacımızın olmaması bizim de çok arzu ettiğimiz bir konu. Çünkü her ay 20-25 milyon elektrik maliyeti oluyor. Elektrikten de bir tasarrufumuz olacak" dedi.