Gölbaşı’nda çocuk kazaları semineri

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliğiyle çocuk kazalarını önlenmesine yönelik seminer düzenlendi. Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliğiyle annelere yönelik sağlık seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Yunus Emre Kültür Merkezinde Gölbaşılı annelere "Çocuk Kazalarının ve Ev Kazalarının Önlenmesi" konulu seminer verildi. Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü uzmanları Psikolog Sevim Balcı ve Sosyolog Seher Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen seminerde çocuk kazalarının önüne geçmek için Gölbaşılı annelere önemli bilgiler verildi. Seminerde ayrıca annelere bebekleri ile ilgili oluşabilecek ev kazaları ve onlara yapılacak acil müdahalelerde ilkyardım uygulamaları anlatıldı.

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