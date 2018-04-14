Halep’li Hamide’nin Afrin duyarlılığı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Hareketi ile teröristlerden arındırılmasının ardından çocukların iki yıl aradan sonra okula gitmeye başladığı Afrin'e, duygulandıran hediyeler gönderiliyor. İhtiyaç sahibi Suriyeli ve Türk öğrenciler kendilerine yapılan kırtasiye yardımını Afrinli öğrencilerle paylaşma kararı aldı. Türkiye'nin sahip çıktığı savaş mağduru çocukların, iki yıl aranın ardından okullarına kavuşan Afrin, Halep, İdlib'teki öğrencilere hediyeleri duygulandırdı. Çocuklar, yardım kolilerinin içine birer de mektup bıraktı.

'OKUYAMAMAK NE DEMEK BİLİRİM'

?Kimi yetim, kimi öksüz, kimi hem öksüz hem yetim. Savaş mağduru Suriyeli çocuklar, teröristlerden arındırılan Afrin için ellerini taşın altına koydu. O çocuklardan Halep'teki saldırıda babasını kaybederek yetim kalan, annesi ve dört kardeşi ile Türkiye'ye sığınan Hamide Cuma (14), "Afrin'i her türlü inşa eden, kurtaran, yaraları saran Türkiye'ye teşekkür ederim" dedi. Cuma, yazdığı mektupta, "Afrinli kardeşim yeni okul yılının ilk hediyesi benden. Ben teröristlerin zulmüyle evini terk etmiş, Türkiye'ye sığınmış bir kardeşinizim. Okul hayalimiz, geleceğimiz, umudumuz. Ondan uzak kalmak, yaşıtları gibi okula gidememek çok kötü bunu biliyorum. Çok isteyip okuyamamak, yazamamak nasıl bir şeydir bilirim. Savaş nedeniyle okula gidemedim ta ki Türkiye'ye gelene kadar. Burada okula başladım, 14 yaşımda okuma yazma öğrendim. Kardeşlerim Türkiye sizi de okutacak çünkü o çok büyük" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜYÜNCE DÜNYAYA TÜRKİYE'Yİ ANLATACAĞIZ'

?Küçük Hamide, "Türkiye iyilik dolu bir ülke, bizi koruyor, doyuruyor, okutuyor. Şimdi Mehmetçikler sizi kurtardı, artık okul zili sizin için de çaldı. Duydum benim evim yıkılmış ama olsun, geri dönünce yeniden yapacağız. Yıkılan okullarınız, sıralarınız için üzülmeyin büyük Türkiye onları onaracak. Ben size Türk devletinin bana verdiği defter ve kalemleri gönderiyorum. Türk ordusu terörü bitirince biz Suriyeli çocuklar el ele neşeyle döndüğümüz ülkemizde okullarımızın önünde oyunlar oynayacağız. Öğrendiğimiz kelimelerle dünyaya Türkiye'nin şefkatini yazacağız, büyüyünce Türkiye'yi anlatacağız" dedi.

5 KARDEŞ BİRİKTİRDİĞİ HARÇLIKLARI GÖNDERDİ

?Anne ve babasının terk ettiği, devlet desteği ile hayata tutunan 5 kardeşten biri olan Nejla Çeliktop (11) ise kardeşleri ile biriktirdiği harçlıklardan aldığı defter ve kalemleri gönderdi. Küçük kız mektubunda, "Biz 5 kardeş biriktirdiğimiz harçlıkları Afrinli kardeşlerimiz için kullanma kararı aldık. Onların hiçbir şeyi yokken bizim ikinci defter ve kaleme ihtiyacımız yok. Çantaları, kitapları yokken biz mutlu olamayız" ifadelerini kullandı.