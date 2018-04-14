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Hamamda kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Hamamda kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü

Kahramankazan'da termal hamamda kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, sabah gezmeye gidiyorum diyerek Çankaya'daki evinden ayrılan Ömer Konar (71) Kahramankazan Termal Hamam'a geldi. Hamamda 2 saat kadar kalan yaşlı adam yıkanırken birden fenalaşıp yere yığıldı. Diğer müşterilerin fark edip haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık görevlileri yaşlı adamı Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede bir süre müdahale edilen yaşlı adam hayata döndürülemedi. Yaşlı adamın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Keçiören Kurumuna gönderildi.

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Hamamda kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü
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