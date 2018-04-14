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Keçiören parklarına ilkbahar geldi

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Keçiören parklarına ilkbahar geldi

yaptığı çalışmalar sonrası birbirinden güzel çiçeklerin açtığı parklar, tablo gibi görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor. 150 bin lale soğanının açması Keçiören'e bambaşka bir görünüm kazandırdı. Çiçeklerin farklı peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle dizayn edildiği parklara gelenler bu enfes görüntünün de tadını çıkarıyor. Şekilli ağaç budamaları, rengârenk menekşelerle ödüllü vadi ise baharda bir başka görünüme büründü. Bisiklet ve yürüyüş yolları, fitness alanları, çocuk parkları ile Keçiörenli'nin gözde mekanı vadi, rengarenk görünümüyle çayını yudumlamak isteyenlerin akınına uğradı. Mini hayvanat bahçesindeki koyunlar ise baharın gelmesiyle birlikte yavruladı.

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Keçiören parklarına ilkbahar geldi
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