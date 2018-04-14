ODTÜ Kavşağı adım adım açılıyor

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin, 3 bin 700 yataklı Bilkent Şehir Hastanesi'ne ulaşım başta olmak üzere bölge trafiğine büyük rahatlık kazandırması planlanan yol projesinin ilk aşaması tamamlandı. 3 katlı ODTÜ Teknokent Kavşağı'nın diğer bölümlerindeki çalışmaların da hızlı bir şekilde tamamlanarak hizmete girmesinin planlandığını açıklayan yetkililer, "Bilkent Şehir Hastanesi'nin de açılmasıyla birlikte kavşağımız bağlantıları ve çevre düzenlemesiyle birlikte tamamen trafiğe açık hale gelmiş olacak" bilgisini verdi. Söz konusu kavşağın tamamlanmasının ardından da çevre yollarla bağlantılarını sağlayacak olan dev bulvar çalışmalarına başlanacak.

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