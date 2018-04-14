Osmanlıspor’da tek hedef 3 puan

OSMANLISPOR Teknik Direktörü İrfan Buz, Trabzonspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Buz, 16 Nisan Pazartesi günü Ankara'da konuk edecekleri Trabzonspor karşısında şuursuzca futbol sergilemeyeceklerini ve stratejilerini belirlediklerini anlattı. "Bu maçta risk alacak mısınız?" şeklindeki soruya Buz, "Benim için dengeli risk her zaman önemli. Şuursuzca saldırarak futbol oynamayacağız. Karşınızda sprinter özellikleri bulunan futbolcular var. Trabzonspor çok değerli bir kadroya ve hocaya sahip bir takım. O yüzden stratejilerimizi biliyoruz" cevabını verdi. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynadıkları maçtan 4-3 yenilgiyle ayrıldıklarını hatırlatan Buz, "Orada oynadığımız maç geçti. Ona hiç bakmıyoruz. Şimdi bambaşka bir müsabakaya çıkıyoruz. Bizim açımızdan her şeyden evvel üç puanlık bir maç. Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Ciddi bir müsabaka. Buradan üç puanla çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

"BİZ ÜÇ PUANA ODAKL ANIYORUZ"

Maçta üç puan alamamaları halinde takımın durumuyla ilgili soru üzerine İrfan Buz, "İlk önce maçın oynanması gerekiyor. Üç puan olmazsa bölümüne bakmıyorum. Biz üç puana odaklanıyoruz. Önce müsabakalar oynanacak, ondan sonra göreceğiz. Buna inanıyoruz" dedi. Küme düşme hattında 34 puana kadar bir sıkışıklığın söz konusu olduğunu vurgulayan Buz, "İlk devreye göre üç puan daha fazla almışız" ifadelerini kullandı.