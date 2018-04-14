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Şampiyon voleybolcular başkent müzelerini turladı

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Şampiyon voleybolcular başkent müzelerini turladı

EFELER Ligi'nde 2017- 2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Ulus'ta bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi. Şampiyonluk kupasıyla müzeye gelen ve çeşitli alanlarını gezerek yetkililerden bilgi alan oyuncular, turistlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Sırp antrenör Slobodan Kovac ve oyunculardan oluşan takım, yaklaşık 1 saat müzedeki i inceledi. Oyuncular, gezdikleri bölümlerde bulunan tarihi eserlerle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Müzede yer alan arkeolojik eserler hakkında anlatılan hikayeler de oyuncuların oldukça ilgisini çekti.

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Şampiyon voleybolcular başkent müzelerini turladı
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