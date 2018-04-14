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’da ücretsiz pazar servisi hizmeti

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Sincan’da ücretsiz pazar servisi hizmeti

Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla halka hizmet götürmeye devam ediyor. İlçede neredeyse her semte kurulan pazar alanlarının yanı sıra her gün ücretsiz pazar servisi hizmeti veriliyor. Özellikle kadınların rağbet ettiği servisler, her gün Sincanlılara hizmet veriyor. Sincanlılar belirli bir güzergahta hareket eden servislerle pazarlara ulaşıp tekrar evlerine dönebiliyor, böylece poşet taşıma zahmetinden kurtuluyor. İlçe genelinde hizmet veren pazar servisleri gün boyu sefer düzenliyor.

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Sincan’da ücretsiz pazar servisi hizmeti
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