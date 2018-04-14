Tandoğan hatırası

Makina Kimya Endüstrisi tarafından kurulan, Ankaragücü'nün spor alanlarının bulunduğu Tandoğan Tesisleri, Keçiören metrosunun Tandoğan'a uzatılması çalışmaları kapsamında yıkılıyor. Altyapıdaki çocuklar, yıkımdan önce SABAH Ankara için son kez bir araya gelip tesiste hatıra fotoğrafı çektirdi. Gözleri buğulu, yürekleri hüzünlüydü… Onlar bir yandan antrenman yapmaya çalışırken, diğer yanda saha içinde dozerler gezinmeye başladı. Sahayı çevreleyen demirler, tel örgüler söküldü, sentetik çimler kaldırıldı. Onlar için bir dönem, tesiste yaşadıkları acı-tatlı hatıralarla kapanıyordu.

HANGİ SAHA BOŞSA ORAYA…

Tesisin yıkım çalışmalarının başlamasıyla bir anlamda düzenleri de alt üst oldu. Antrenman yapmak için tesisin önünden servise binen genç futbolcular, hangi saha boşsa oraya gidiyorlar. Ya Cebeci'ye ya da Anıttepe'ye… Gecesini gündüzüne katan işini aşkla yapan, büyük bir özveriyle çalışan antrenörler de tesis sorununa bir çözüm bekliyor. Ankaragücü Gençlik ve Geliştirme Merkezi Teknik Direktörü Sadık İşçanoğlu, "Amacımız yukarıya iyi oyuncu yetiştirmek" diye konuştu. Tandoğan tesislerinden önce de Ankaragücü stadyumu vardı. Takımın iç saha maçlarını oynadığı Ankaragücü stadyumu, 17 Aralık 1936 tarihinde açıldı. Yaklaşık 50 sene boyunca takımın maçlarına ev sahipliği yaptı. Statta birçok önemli müsabaka gerçekleştirildi. Ancak 1985 yılında stadın üstünden yol geçti ve Ankaragücü Stadyumu yıkıldı. Stat yıkılmadan önce amatör küme maçlarının da pek çoğu burada oynanıyordu. Yaklaşık 5 bin kişilik kapasitesi bulunduğu için küçük statlar arasındaydı. Stat yıkıldıktan sonra Ankaragücü, maçlarını 19 Mayıs Stadı'nda oynamaya başladı ve o zamandan beridir de iç saha maçlarına 19 Mayıs Stadı'nda çıkıyor. Ankara takımlarının sayısı fazla olması nedeni ile her takım için ayrı bir stat bulunmuyor ancak hâlihazırda bulunan statlarda bütün takımlar ve taraftar için yeterli durumda.

BİR AY SÜRE VERİLMİŞTİ

?Keçiören Metrosu'nun son durağı Atatürk Kültür Merkezi'nden yeni Yüksek Hızlı Tren Garı'na (YHT) yapılacak çalışma için Ankaragücü Tandoğan Tesisleri'nin otopark, halı saha ve store bölümünün yıkım çalışmaları başladı. Ankaragücü Kulübü'ne gelen yazıda tesislerin otopark, halı saha ve storenin 1 ay içinde boşaltılması istendi. Yıllardır ekonomik sıkıntılarla uğraşan Ankaragücü otopark, halı saha ve store bölümünden gelir elde ediyordu. Ankaragücü Futbol Okulu da yıkımdan etkilenecek.

"YETİŞTİRMEK ÖNEMLİ"

Ankaragücü Gençlik ve Geliştirme Merkezi Teknik Direktörü Sadık İşçanoğlu, Ankaragücü'ne 1970 yılında geldiğini, 1979 yılında Zonguldakspor'a transfer olduğunu söyledi. İşçanoğlu, "Genç takımda başlayıp Ankaragücü'nde yıllarca top oynadım. 1972-73 sezonunda da profesyonel takıma yükseldim. Ankaragücü'nde 9'uncu sezonum. Türkiye'deki bütün grupların maçlarını seyrediyoruz. Hangi takımın, hangi gruptan final maçı olsa gidiyoruz. Oyuncuları, ya parasız ya da cüzi bir parayla almaya çalışıyoruz. Bizim almamız da yetmiyor, yetiştirmek önemli" diye konuştu.

'GELECEK SEZON NE OLACAĞI MEÇHUL'

Saha şartlarının ve olanakların iyi olmadığını söyleyen İşçanoğlu, "Sahamız olmadığı için bu çocukları alsanız ne olacak? Bunları yetiştirmek için daha iyi imkanlar sağlayıp daha iyi pozisyona getirebilmek için mutlaka sahanın olması, özel antrenmanların yapılması gerekiyor. Onları da şuan biz yapamıyoruz. 2004 takımımız Türkiye Finallerine gidecek. Çok çalışıyoruz" diye konuştu. Bütün olumsuzluklara rağmen bütün yaş gruplarında takımları hazırladıklarını da vurgulayan İşçanoğlu, "Yukarıya topçu çıkartırsınız hiç önemli değil ama elit, üst düzey topçu çıkartmak lazım. Çıkınca oynayabilecek topçuyu çıkartmak önemli. Sentetik sahada yapıyorduk, yeterli değildi. Şimdi o da yok. Biz buna rağmen çok iyi şeyler yapıyoruz" dedi. Saha yetersizliğinden grupları farklı yerlere dağıttığını söyleyen İşçanoğlu, şöyle konuştu: "U21 takımı Beştepe'de, bir grup Cebeci'de, Altındağ'da bir grup ise Anıttepe sahasına gidiyor. Bir grup da buradaki toprak sahada koşuyor. Bir grubu da değişerek salonda kuvvet çalışmasına alıyoruz. Gelecek sezon ne yapacağımızı şuanda bilmiyoruz. Sezon başı Cebeci'yi, Altındağ'ı, Anıttepe'yi, bize verirler mi orası meçhul."