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’da 190 film beyazperdede

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Ankara’da 190 film beyazperdede

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 19-29 Nisan arasında gerçekleştirilecek 29. 'nde 190'a yakın film gösterilecek. İlk kez 1988'de " Film Şenliği" adıyla gerçekleştirilen ve başlangıcından itibaren Türk sinemasının gelecek kuşaklarını desteklemeyi amaç edinen 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Ulusal Uzun", "Belgesel" ve "Kısa Film" yarışmaları düzenlenecek. Festival Direktörü İnci Demirkol, "Festival biletlerimiz satışa çıktığı gün tükenme aşamasına geldi. Bu yıl festivale ilgi yüksek. Nasıl sevindik anlatamam" ifadelerini kullandı.

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Ankara’da 190 film beyazperdede
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