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Haydi Gençler!..

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Haydi Gençler!..

Gençlerbirliği, Spor Toto 'in 29. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem yönetecek. Son maçında Galatasaray'ı yenen başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan ve Marko Milinkovic'in yanı sıra kart cezalısı Jailton Paraiba ve Ahmet Oğuz, Kayseri'de forma giyemeyecek. Süper Lig'de 29. haftaya Gençlerbirliği 30 puanla 15., Kayserispor ise 41 puanla 6. sırada girdi. Sezonun ilk yarısında 'da yapılan müsabakayı Kayserispor 2-1 kazandı.

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