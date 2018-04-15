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’nde camiler doldu

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Miraç Kandili’nde camiler doldu

Hazreti Muhammed'in miraca çıktığı gece olan 'nde başkentliler camilere akın etti. Çocuklarını da alarak caminin yolunu tutan lılar, her sene olduğu gibi kandil için Kocatepe, Hacı Bayram Veli ve Melike Hatun camilerini tercih etti.

Camilerde Mevlid-i Şerifler'in ve ilahilerin okunduğu kandil gecesinde dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu. Kızılcahamam'da da mübarek Miraç Kandili nedeniyle Aşağı Merkez Camisi'nde kandil özel programı düzenlendi.

Kızılcahamam Müftülüğü'nce düzenlenen programa yüzlerce kişi katıldı. Akşam namazından sonra başlayan "Kandil Özel" programında Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından Miraç Kandili'nin önemi hakkında vaaz verildi.

İlçe merkezinde bulunan bütün camilerde namaz çıkışında Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney tarafından hazırlatılan kandil simitleri halka ikram edildi.

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Miraç Kandili’nde camiler doldu
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