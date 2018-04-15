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taktik çalıştı

29. haftada ’la mücadele edecek olan bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Osmanlıspor taktik çalıştı

'in 29. hafta karşılaşmasında sahasında 'la mücadele edecek olan bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. 1 saat 15 dakika süren antrenmana tedavileri devam eden ve Payam katılmazken da tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı. Diğer yandan Lawal antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte sonraki bölümünde ise takımdan ayrı kondisyoner gözetiminde çalıştı. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenmana oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. El ayak koordinasyonuna ve çabukluğa yönelik oyun oynayan Mor- Sarılı ekip daha sonra dar alanda üç takım halinde dönüşümlü olarak pas organizasyonuna geçti. Günün tek antrenmanı yarı sahada taktiğe yönelik oynanan maçla son buldu. Antrenman bitiminde ise takımın genç oyuncularından Tortol Lumanza'nın 24. yaş günü kutlandı.

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Osmanlıspor taktik çalıştı
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