Osmanlıspor taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında sahasında Trabzonspor'la mücadele edecek olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. 1 saat 15 dakika süren antrenmana tedavileri devam eden Özer Hurmacı ve Payam katılmazken Mehmet Batdal da tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı. Diğer yandan Lawal antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte sonraki bölümünde ise takımdan ayrı kondisyoner gözetiminde çalıştı. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenmana oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. El ayak koordinasyonuna ve çabukluğa yönelik oyun oynayan Mor- Sarılı ekip daha sonra dar alanda üç takım halinde dönüşümlü olarak pas organizasyonuna geçti. Günün tek antrenmanı yarı sahada taktiğe yönelik oynanan maçla son buldu. Antrenman bitiminde ise takımın genç oyuncularından Tortol Lumanza'nın 24. yaş günü kutlandı.

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