Zirvede ‘bir’lik

Spor Toto 1. Lig'de haftanın mücadelesinde Ümraniyespor ile Ankaragücü, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Lider Çaykur Rizespor'un deplasmanda Denizlispor ile 0-0 berabere kaldığı haftada alınacak 3 puan her iki takım içinde büyük bir önem taşıyordu. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan başkent temsilcisi maçın hemen 2. dakikasında Anton Putsila ile 1-0 öne geçti. Takımını öne geçiren golü atan Putsila 22'de gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlk 45 dakikada başka gol olmayınca Ankaragücü soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

KULÜBELERE SARI KART

İkinci yarıda Ankaragücü oyun kontrolünü elinde tutarken Ümraniyespor eşitliği yakalamak için devreye oyuncu değişikliği ile başladı. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta zaman zaman gergin anlar yaşanırken Ümraniyespor'lu İbrahim Akdağ gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçta Ümraniyespor'dan Tarik Tekdal, Ankaragücü'nden ise Szukula yedek kulübesindeki itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Maçın 80. Dakikasında Umut Nayir ile yaptığı ikiye birin ardından kaleci ile karşı karşıya kalan Enes, net gol fırsatından yararlanamadı. Son dakikalarda Ümraniyespor'un ataklarında kalesinde devleşen Korcan Çelikay 3 net pozisyonu başarıyla savuşturdu.

90+4'TE YIKILDI

Maçın son bölümüne hakem Barış Şimşek 7 dakika ilave ederken ev sahibi Ümraniyespor 90+4'te Rangelov ile skoru 1-1'e getirdi. Maçın bu skorla tamamlanmasıyla zirvede bu haftada değişim olmadı. Çaykur Rizespor 60 puanla liderliğini sürdürürken, Ümraniyespor 57 puanla ikinci, Ankaragücü ise 56 puanla üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü Gazişehir'in ise 53 puanı bulunuyor.