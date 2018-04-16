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e saplanan den sağ çıktı

Başkent’te yol kenarındaki lere çarpan in sürücüsü, kazadan ağır yaralı kurtuldu.

İHA Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 09:21
Bariyere saplanan otomobilden sağ çıktı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu'ndan İstanbul istikametinde seyreden 06 KHJ 13 plakalı , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki lere çarptı. Bariyer, çarpmanın etkisiyle ön camı kırarak sürücü koltuğuna isabet etti. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye erlerinin yoğun çalışmaları neticesinde araçtan çıkarılan sürücü, tedavisi yapılmak üzere Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Bariyere saplanan otomobilden sağ çıktı
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